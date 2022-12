¡MAMACITA! Así es como Carmen Villalobos calma el FRÍO

La actriz Carmen Villalobos es una de las más activas en redes sociales, pues le gusta compartir con sus seguidores importantes momentos de su día a día.

Su reciente viaje a Nueva York no fue la excepción y deleitó a sus seguidores con un baile, con el que mostró su lado más tierno, sensual y divertido.

En el video la protagonista de ‘Sin Senos No Hay Paraíso’ aparece bailando al ritmo de la canción ‘I’m still in love with you’, teniendo como escenario la entrada de un café y culpando al frío de su ‘locura’.

“Cuando el frío se apodera de ti y ya no te importa hacer el oso”, tituló el clip, con el que enamoró más a sus admiradores.