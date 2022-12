Mexicana que besó a Carlos Vives está a punto de perder su matrimonio

Durante una entrevista realizada para el programa ‘Despierta America’, Cherly habló por primera vez del ‘impulso’ que tuvo cuando le robó el apasionado beso a Carlos Vives.

Publicidad

Respecto a la pregunta sobre qué pensaba su esposo Chely respondió: “la situación está muy difícil a punto de poder perder mi matrimonio”, explicó en vivo durante el programa.

Te puede interesar: El apasionado BESO que Carlos VIVES le correspondió a una fan en pleno concierto

Publicidad

Además, en su cuenta de Instagram ha publicado imágenes con su hijo y con comentarios de lo difícil que ha sido en su vida matrimonial.

Publicidad

Sin embargo, dijo: “no me arrepiento, soy su fan, lo adoro, amo su música y cuando pienso en ese momento mágico no me arrepiento”.

Publicidad