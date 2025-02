Miedo en el vallenato: mencionan a reconocido cantante en panfleto con Zair Guette

El mundo del vallenato se ha visto sacudido tras la aparición de un panfleto que relaciona a un reconocido artista del género con el fallecido cantante Zair Guette. La noticia ha generado inquietud en la comunidad musical, especialmente porque el documento en cuestión también menciona a otras figuras públicas.

El hallazgo del cuerpo de Zair Guette el pasado 14 de febrero en Ginebra, Valle del Cauca, marcó el inicio de una serie de interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento. Días después, se filtró un panfleto con nombres que habrían sido objeto de advertencias, entre los cuales figuraba el del artista vallenato, además de Paula Mackenzie, hija de un exfutbolista del Junior, y del músico Jesús Romero.

El contenido del panfleto ha provocado preocupación, sobre todo por la incertidumbre en torno a los hechos y las posibles amenazas que puedan derivarse de esta situación. Al respecto, el cantante afectado brindó declaraciones al programa ‘La Red’ de Caracol Televisión, donde manifestó su desconcierto y temor ante la inesperada mención de su nombre en el documento.

“No me han amenazado, no me ha llegado nada a mi teléfono. No me han hecho ninguna llamada, no sé por qué aparezco en ese panfleto. No me explico, no tengo ninguna relación con esa gente, yo me dedico 100 % a la música y no sé por qué aparecí ahí. Estoy algo preocupado por el contexto en que todo esto ocurrió”, expresó el artista.

El impacto de la noticia se ha visto reforzado por la muerte de Teddy Vergara, mánager de Zair Guette, quien falleció poco después del ataque . Ambos cuerpos fueron trasladados a Barranquilla para sus exequias, en un acto en el que familiares, amigos y seguidores se reunieron para rendirles homenaje.

Panfleto amenzante /Foto: redes sociales

En medio de la incertidumbre, el gremio vallenato se mantiene alerta ante la circulación de información que vincula a figuras del medio artístico con situaciones de riesgo. Por ahora, el cantante mencionado en el panfleto ha dejado claro que no ha recibido amenazas directas, aunque sigue sin comprender por qué su nombre apareció en el documento.

¿Cuáles serían las razones de las amenazas?

Este documento, que fue difundido en redes sociales meses atrás, se encuentra en poder de las autoridades y forma parte de las investigaciones en curso. Aunque menciona a ‘Los Costeños’, organización criminal liderada presuntamente por ‘Castor’, aún no se ha confirmado que realmente provenga de este grupo.

No obstante, su contenido sigue siendo analizado para determinar su autenticidad y su posible relación con los recientes hechos de violencia en la región. Los dos artistas aparecen en el panfleto como supuestos cantantes "financiados por 'Castor'".

En dicho panfleto también, aparece como objetivo militar el nombre de Jesús Romero cantante vallenato que poco a poco se ha dado a conocer bajo el nombre de "JESÚS ROMERO, LA PANTERA", lo buscamos y vía WhatsApp nos dijo lo siguiente pic.twitter.com/zK4ggneVfI — La Red Caracol (@LaRedCaracol) February 22, 2025

