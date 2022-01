Momentos de horror vivió la sobreviviente de taxi aplastado por dos Transmilenios

Denis Tatiana Ruiz es la mujer que sobrevivió al accidente del taxi aplastado por dos Transmilenios el pasado lunes 24 de enero en horas de la mañana.

La joven habló con Noticias Caracol y contó que vivió "40 minutos de horror debajo de un Transmilenio" mientras esperaba que el personal de bomberos la rescataban a ella y al conductor después de quedar aplastados en medio de dos buses articulados.

Las fotos y videos que circularon en las redes sociales mostraron el impresionante accidente que sucedió en la calle 56 sur con Avenida Caracas, llegando al Portal Usme, lugar en el que la vía se comparte entre los carros particulares y los buses del Transmilenio.

Denis Tatiana Ruiz contó al noticiero que esa mañana ella salió de la casa de su novio rumbo a su residencia para trabajar y por ese motivo abordó el taxi.

Así mismo la joven relató los segundos antes de ser chocados por el articulado: "Había un Transmilenio adelante, el taxi y otro Transmilenio atrás. El conductor (taxista) paró, obviamente, el Transmilenio de adelante estaba parado y de un momento a otro fue el impacto (por detrás)".

"El (puesto) copiloto quedó totalmente aplastado. El conductor quedó acostado y donde yo estaba, porque estaba atrás (puesto de pasajeros), quedó todo sumido. Yo me hice como encima del conductor", contó la mujer aún consternada por el accidente.

Denis Tatiana Ruiz contó que no recibió la atención requerida por parte del personal médico y aseguró que la enfermera la "revisó por encimita y ya. No me tocaron, ni nada".

La joven también le mandó un mensaje a la empresa de transportes ya que aún no se han comunicado con ella ni siquiera para verificar su estado de salud.