¿Muy bravita la TOTI? Esto fue lo que le gritó Sofía Vergara a un paparazzi

El video es viral en redes sociales. “Cállate la boca”, le dijo la barranquillera a fotógrafo que quiso llamar la atención de la Toti. Con piropos como: “muy hermosa, Sofía, muy hermosa”, Sofía no soportó el acoso y empezó a caminar más rápido.

Publicidad

Según mundohispanico.com , el fotógrafo le pidió a la barranquillera que no se enojara, lo que no le cayó en gracia.

En redes sociales, la actriz ha recibido críticas. “Qué mujer sin educación, se le subió la fama. Abusiva que es”, “Grosera es lo que es”, y otros que simplemente la apoyan con expresiones como “a mí no me gusta que me digan cosas en la calle así”.

Publicidad