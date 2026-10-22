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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Destapan nueva hipótesis en el caso de María Alejandra Solano, modelo desaparecida en Cali

Destapan nueva hipótesis en el caso de María Alejandra Solano, modelo desaparecida en Cali

La Fiscalía General de la Nación continúa investigando la desaparición de María Alejandra Solano y reconstruyendo sus últimos movimientos.

Retrato de la modelo María Alejandra Solano, reportada como desaparecida en Cali mientras las autoridades investigan una nueva hipótesis sobre su caso.
Las autoridades y familiares analizan una nueva hipótesis tras la extraña desaparición de la modelo María Alejandra Solano en Cali.
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

Continúan las investigaciones sobre la desaparición de María Alejandra Solano, una modelo bogotana de 27 años, luego de que se conociera una nueva hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido con la joven.

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María Alejandra viajó a Cali para cumplir compromisos laborales, pero sus familiares perdieron contacto con ella el pasado domingo 11 de octubre. Según informó el medio de comunicación El Tiempo, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación analiza la posibilidad de que la mujer haya sido trasladada fuera de Colombia contra su voluntad.

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La nueva hipótesis sobre el paradero de María Alejandra Solano

Uno de los frentes de investigación contempla la revisión de información en las terminales aéreas, incluidos los registros de vuelos y los datos de pasajeros del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, que presta servicio a la ciudad de Cali.

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Estas verificaciones buscan establecer si existe algún registro de salida de la modelo por vía aérea. Asimismo, las autoridades analizan imágenes de cámaras de seguridad y registros de peajes para determinar si la joven pudo haberse desplazado en un vehículo particular o de transporte público.

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Además, se indaga una versión sobre un posible desplazamiento previo a Medellín, información que, según lo conocido, ha sido cuestionada por sus familiares.

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Paralelamente, las autoridades adelantan verificaciones relacionadas con movimientos bancarios para establecer si existen pistas que permitan esclarecer el paradero de la joven y determinar si continúa en Colombia o fue trasladada al exterior.

Los mensajes que inquietan a la familia de modelo bogotana antes de desaparecer: ¿Cali o Medellín?
Los mensajes que inquietan a la familia de modelo bogotana antes de desaparecer: ¿Cali o Medellín?
/Foto: redes sociales

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¿Cuáles fueron las últimas pistas sobre María Alejandra Molina?

María Alejandra Molina llegó a Cali el jueves 8 de octubre con el propósito de cumplir compromisos relacionados con actividades de mercadeo y modelaje de protocolo. Inicialmente, mantenía comunicación constante con sus familiares.

Sin embargo, según relató su hermana, Natalia Molina, el domingo 11 de octubre se produjo el último intercambio de mensajes entre ambas. Después de esa comunicación, sus familiares no volvieron a tener noticias de la joven.

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Otro elemento que hace parte de las indagaciones es un movimiento bancario por 172.000 pesos, registrado ese mismo domingo a las 6:41 p. m., según la información conocida sobre el caso.

Esta transacción, que habría ocurrido pocos minutos antes del último mensaje enviado a su hermana, también está siendo examinada. De acuerdo con el testimonio de una amiga de la modelo, el pago podría estar relacionado con un alojamiento reservado a través de la plataforma Airbnb. No obstante, esta información aún debe ser verificada en el marco de la investigación.

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Por ahora, las autoridades continúan recopilando información para reconstruir los últimos movimientos de María Alejandra Solano y establecer qué ocurrió después de que sus familiares perdieran contacto con ella.

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