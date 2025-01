Ella es Jois Ramírez, novia de Kevin Bocanegra, ¿crea contenido para adultos?

Jois Ramírez, conocida por ser la pareja del joven montañista Kevin Bocanegra, ha sido el centro de atención en las redes sociales últimamente. La joven ha ganado popularidad por su presencia en plataformas como OnlyFans, donde se le acusa de compartir contenido exclusivo, que según algunos internautas, podría ser de índole erótica.

Sin embargo, hasta el momento, no hay pruebas definitivas de que Jois se dedique exclusivamente a crear contenido para adultos, a pesar de que las especulaciones sobre ella no dejan de crecer.

En su perfil de OnlyFans, Jois se presenta de manera atrevida y abierta. Su introducción es clara: "Hola, soy Jois, aquí encontrarás videos todos los días y fotos deliciosas, contenido exclusivo para ti y muchos regalos porque me gusta consentir a mis suscriptores, me encanta mostrarte lo rico que la paso colaborando 🔥 y cómo cabalgar es mi especialidad, cumplo tus fantasías y juntos tenemos espacios deliciosos, te espero, no te arrepentirás".

A pesar de este lenguaje sugerente, no se especifica de manera directa si todo su contenido es explícitamente para adultos , lo que deja lugar a la duda.

¿Por qué Jois Ramírez es tendencia?

Novia de joven que falleció en Nevado del Tolima /Foto: redes sociales

La controversia comenzó cuando varios videos comenzaron a circular en las redes sociales, donde aparentemente Jois y su pareja, Kevin, compartían momentos muy privados y subidos de tono.

Estos videos fueron rápidamente difundidos por internautas, quienes afirmaron que se trataba de contenido erótico. Sin embargo, hasta el momento, no se ha confirmado si realmente son ellos en los videos o si se trata de una manipulación. Lo único seguro es que Jois tiene una cuenta de OnlyFans, pero hasta ahora, no se ha hecho pública una confirmación sobre el tipo de contenido exacto que produce allí.

¿Cuánto cobra Jois Ramírez por suscripción a OnlyFans?

Lo que sí es evidente es que Jois ha aprovechado las plataformas digitales para generar ingresos y contenido exclusivo para sus seguidores. Por una suscripción mensual de 5 dólares, sus fans pueden acceder a contenido privado y personalizado, e incluso pagar 18 dólares por tres meses de suscripción. Con esta fórmula, Jois se ha convertido en una figura que, aunque en sus inicios no estaba en el ojo del huracán, hoy es un nombre conocido en los círculos virtuales.

¿Cuánto cobra Jois Ramírez?

La tragedia de Kevin Bocanegra

¿De qué murió Kevin Bocanegra en Nevado del Tolima? /Foto: redes sociales

Pero, más allá de la controversia sobre su actividad en redes, Jois Ramírez ha vivido momentos muy dolorosos en su vida. En un giro, Kevin Bocanegra, su pareja, falleció el 31 de diciembre de 2024 mientras realizaba una excursión por el Nevado del Tolima.

Kevin, un joven montañista con experiencia, sufrió complicaciones de salud mientras ascendía a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Según los reportes, comenzó a presentar síntomas de mal de altura, como dolor de cabeza, mareos, tos y dolor en el pecho, que lo llevaron a un paro cardiorrespiratorio.

Tras el deceso, Jois y su madre tuvieron que lidiar con una situación angustiante, donde la falta de protocolos adecuados para emergencias en el parque y la mala atención en el lugar donde fue trasladado el cuerpo de Kevin hicieron más doloroso el proceso.

