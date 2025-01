Kevin Bocanegra: las causas de la muerte del joven montañista en el Nevado del Tolima

Kevin Bocanegra, un joven montañista de 25 años, falleció el 31 de diciembre de 2024 mientras realizaba una excursión por la Laguna del Encanto, en el Nevado del Tolima, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Acompañado por su novia, Jois Ramírez, y su suegra, Julieth Ordóñez, nunca imaginaron que esa travesía por el Parque Nacional Natural de Los Nevados sería la última de Kevin. Lo que parecía ser una aventura para despedir el año terminó en tragedia, y las causas de su muerte están vinculadas al conocido mal de altura.

A medida que ascendía, Kevin comenzó a mostrar síntomas alarmantes: dolor de cabeza, tos, dolor en el pecho y mareos. Su pareja relató que el joven parecía sentir una incomodidad creciente, como si algo no estuviera bien.

A pesar de su experiencia como montañista, el mal de altura, también conocido como mal agudo de montaña, lo afectó de manera inesperada. Según la medicina, este síndrome se presenta cuando una persona sube rápidamente a grandes altitudes sin haber tenido tiempo suficiente para aclimatarse, y los síntomas que experimentó Kevin , como tos con flema y presión en el pecho, son típicos de esta condición.

¿De qué murió Kevin Bocanegra?

Novia de joven que falleció en Nevado del Tolima /Foto: redes sociales

De acuerdo con los expertos, el mal agudo de montaña puede desencadenar complicaciones graves, como edema pulmonar y edema cerebral. Si no se trata de inmediato, estos problemas pueden llevar a un paro cardiorrespiratorio, como ocurrió con Kevin.

Harold Arbeláez Castaño, director de la Cruz Roja en Quindío, explicó que a los 4.000 metros de altitud, el cuerpo de las personas empieza a sufrir los efectos del oxígeno reducido, y si los síntomas no se manejan a tiempo, la situación puede volverse fatal.

Kevin sufrió un paro cardiorrespiratorio debido a estas complicaciones, y, aunque fue atendido en el lugar por los guías y su pareja, la falta de protocolos claros para emergencias en zonas tan remotas contribuyó a su fatal desenlace.

¿Un trato inhumano a Kevin Bocanegra?

Según su novia, hubo una falta de coordinación con el personal de la agencia turística que los acompañaba, quien además era primo de Kevin, lo que hizo aún más angustiante la situación. En sus declaraciones, Jois expresó cómo fue testigo de la incomodidad y la mala atención recibida en la finca donde fue trasladado el cuerpo de Kevin, lo que sumó al sufrimiento emocional que ya estaba viviendo.

"Como que no me permitían salir y no me decían nada. Así que entró la señora de la cocina, le cojo los brazos con fuerza y le dije ‘se lo prometo que no voy a gritar’. Yo intuí que quizás ellos querían evitar el escándalo porque había mucho turista, yo necesitaba ver a Kevin y ver que estaba bien. Cuando llegamos a la puerta yo me salí, ella me intentó tomar a la fuerza y yo le grité ‘nadie tiene el derecho de esconderme lo que está pasando’. Y cuando volteo a ver, había un establo donde llegaban los arrieros con sus caballos y estaba Kevin envuelto en lonas, amarrado con cuerdas. A mi mamá sí le permitieron ver a Kevin”, relató la joven.

Una vez confirmado el deceso, el cuerpo de Kevin fue transportado a caballo hasta el Valle de Cocora, en Salento, Quindío, donde las autoridades realizaron el levantamiento de los restos.

