Fórmula presidencial de Abelardo De La Espriella desmiente mitos sobre sus propuestas

Si has escuchado rumores sobre lo que pasaría en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella, es momento de que conozcas la versión oficial.

En una reciente charla en El Klub de La Kalle, José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial, se encargó de poner los puntos sobre las íes y desmentir tres grandes mitos que circulan en redes sociales.

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¿Qué pasará con el salario mínimo y los impuestos en Colombia?

Uno de los temores más comunes es una supuesta reducción del salario mínimo. Restrepo fue tajante al decir que nadie bajará este sueldo porque es un derecho constitucional de los trabajadores.

Sin embargo, el reto está en cómo ayudar al pequeño empresario a pagarlo.

Su propuesta estrella es una tarifa diferenciada en el impuesto de renta para micronegocios (aquellos que tienen solo uno o dos trabajadores), permitiéndoles reducir su carga tributaria para que puedan ser rentables y cumplir con sus obligaciones laborales.

¿De dónde saldrá el dinero si bajan los impuestos?

Según el economista, Colombia tiene una "olla raspada", pero la solución no es castigar más al ciudadano, sino atacar la evasión, el contrabando y la corrupción, lo que podría generar entre 200 y 300 billones de pesos.

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Además, planea reducir el tamaño del Estado central para entregarle más recursos y competencias directamente a las regiones.

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¿Se va a acabar el SENA, el ICBF y los subsidios actuales?

La respuesta corta es: no. Restrepo aclaró que instituciones como el SENA no solo se mantendrán, sino que se fortalecerán para ofrecer 2.5 millones de cupos en tecnologías de la cuarta revolución industrial, enfocándose en los jóvenes que hoy ni estudian ni trabajan.

Sobre el ICBF, aseguró que es una entidad sagrada para proteger a los niños y que su plan incluye mejorar los sistemas de adopción y apoyar más a las madres comunitarias.

En cuanto a los subsidios, el enfoque cambiará hacia el mérito. El candidato criticó los pagos actuales a jóvenes de la "primera línea" y propuso que ese dinero se redireccione a mujeres cuidadoras de personas con discapacidad y a jóvenes talentosos que quieran emprender o estudiar.

Finalmente, en salud, prometió una inyección de 10 billones de pesos para garantizar medicamentos y pagar a tiempo los sueldos del personal médico, que hoy enfrentan retrasos de hasta ocho meses.

