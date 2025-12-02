Fuerte temblor en Colombia supera la magnitud 3.5 y despierta a más de uno

El mes de diciembre ha estado pasado por sismos que han sido percibidos con fuerza en algunas ciudades de Colombia, especialmente porque han ocurrido en horas de la madrugada, cuando hay mayor quietud y millones de personas descansan.

El más reciente temblor ocurrió en plena madrugada de este martes 2 de diciembre, con un movimiento de tierra que alcanzó a generar alerta en decenas de personas que lo sintieron mientras dormían.

Según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) el evento ocurrió a las 3:35 a.m. y su epicentro fue ubicado en el departamento del Caquetá.



La entidad detalló que el sismo alcanzó una magnitud de 3.5 en escala de Richter y presentó una profundidad superficial (menor a 30 kilómetros). El informe indica que el origen del sismo se dio exactamente en San Vicente del Caguán.



#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-12-02, 03:35 hora local Magnitud 3.5, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), San Vicente del Caguán - Caquetá, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe pic.twitter.com/kPGXfVw4td — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 2, 2025

Aunque el temblor no tuvo mayor magnitud, alcanzó a ser sentido en el departamento del Huila, especialmente en los municipios de Neiva, Rivera y Campoalegre.

Algunas personas incluso alcanzaron a evacuar sus viviendas, especialmente edificios, en medio del movimiento de tierra que en algunas zonas fue percibido con una magnitud mayor a la registrada.

Por su parte organismos de socorro realizaron barridos por las zonas de epicentro y poblaciones aledañas para dar un parte de tranquilidad luego del sismo y corroborar que el evento telúrico no ocasionó afectación a estructuras y personas.