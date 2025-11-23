Homecenter retira elemento muy buscado por mujeres; pide devolverlo a quienes lo compraron

Lo que parecía un producto común en miles de hogares terminó siendo motivo de alerta. Homecenter anunció que retiró de todas sus tiendas, físicas y digitales, la vajilla Home Collection Tango, de 16 piezas, luego de identificar un riesgo de seguridad que llevó a la compañía a actuar de manera preventiva. El set, disponible por meses en el catálogo, era uno de los más adquiridos por su diseño sencillo y su precio accesible.

Aunque los detalles del defecto no fueron descritos en profundidad, la empresa señaló que se trata de una situación que amerita detener su uso inmediato. El mensaje fue claro: quienes tengan esta vajilla en casa deben evitar utilizarla y proceder con la devolución cuanto antes.

¿Qué deben hacer quienes compraron la vajilla Tango?

Homecenter explicó que devolverá el dinero sin exigir requisitos adicionales. El proceso es sencillo: basta con llevar el producto a cualquier tienda de la cadena para recibir el reembolso. Además, la empresa indicó que intentará contactar directamente a todos los compradores registrados en su sistema para notificarles el retiro, aunque insistió en que cualquier persona puede acercarse por cuenta propia incluso si no recibe mensaje.

La venta del producto ya fue suspendida por completo y la referencia fue retirada del sitio web. El objetivo es evitar que nuevas unidades lleguen a otros hogares mientras se completa el proceso de recolección.

El anuncio no tardó en generar reacciones. En redes sociales, varios usuarios expresaron sorpresa porque se trata de un utensilio cotidiano que se usa a diario, especialmente en familias que necesitaban un set económico y práctico. Algunos comentaron que la vajilla funcionaba con normalidad, mientras otros agradecieron la transparencia de la cadena al informar lo ocurrido antes de que se presentara un incidente mayor.

Este tipo de medidas hace parte de los llamados retiros preventivos, que se aplican cuando un producto puede representar un riesgo para el consumidor. En estos casos, las empresas están obligadas a retirar las unidades disponibles, comunicar la situación y ofrecer alternativas o un reembolso total. Homecenter aseguró que seguirá atendiendo inquietudes en sus canales oficiales mientras avanza el proceso de devolución.

Para los compradores, la recomendación es clara: no usar la vajilla, llevarla a cualquier punto Homecenter y reclamar el dinero correspondiente. De esta forma, la compañía busca cerrar de manera segura un caso que tomó por sorpresa a muchos usuarios que confiaban en un artículo de uso cotidiano.