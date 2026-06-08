Ya hay fecha oficial para vacaciones de mitad de año en los colegios públicos de Bogotá

La Secretaría de Educación de Bogotá dio a conocer las fechas oficiales del receso escolar de mitad de año para los estudiantes de los colegios públicos de la capital, una información que era esperada por miles de familias que ya comienzan a organizar viajes, actividades recreativas o simplemente el tiempo de descanso de los menores.

De acuerdo con el calendario académico establecido para este año, los alumnos de las instituciones oficiales bajo calendario A tendrán un periodo de vacaciones que hará parte de las 12 semanas de descanso contempladas en la programación educativa, la cual busca equilibrar las jornadas académicas con los espacios de recuperación y bienestar para estudiantes y docentes.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de mitad de año en los colegios públicos de Bogotá?

Según lo definido por la Secretaría de Educación a través de la Resolución 2433 de 2025, las vacaciones de mitad de año para los colegios públicos de Bogotá iniciarán el próximo 22 de junio de 2026 y se extenderán hasta el 6 de julio de 2026, fecha en la que los estudiantes deberán retomar sus actividades académicas.

Esta medida aplica para los establecimientos educativos oficiales que funcionan bajo calendario A, modalidad que agrupa a la gran mayoría de instituciones distritales de la ciudad. El cronograma hace parte de la organización anual diseñada para garantizar el cumplimiento de las 40 semanas lectivas exigidas por la normativa educativa nacional.

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El periodo de descanso de mitad de año se suma a otros recesos ya contemplados dentro del calendario escolar, como las vacaciones de Semana Santa y la tradicional semana de receso estudiantil de octubre, permitiendo distribuir de manera equilibrada las jornadas de estudio y los tiempos de pausa durante el año.

Para muchos hogares bogotanos, esta confirmación representa una oportunidad para planear con anticipación actividades familiares, viajes o cursos vacacionales, especialmente teniendo en cuenta que el receso coincide con una de las temporadas de mayor movilidad turística en el país.

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Es importante tener presente que estas fechas corresponden únicamente a los colegios públicos de Bogotá bajo calendario A. En el caso de algunas instituciones privadas, especialmente aquellas que operan bajo calendario B, los periodos de vacaciones pueden variar debido a su propia organización académica, aunque siempre respetando los lineamientos establecidos por las autoridades educativas.

Con este anuncio, la Secretaría de Educación entrega claridad a estudiantes, padres de familia y docentes sobre una de las fechas más esperadas del calendario escolar, permitiendo que cada comunidad educativa pueda organizar con tiempo sus actividades para el segundo semestre del año.