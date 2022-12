"NO me robó el corazón": Sara Uribe REVELÓ detalles de su relación con GUARÍN

Publicidad

Consciente sobre la curiosidad de sus seguidores y el interés general, Sara Uribe, nueva integrante de La Kalle, admitió que no tiene por qué decir cosas negativas ni positivas de esa relación.

“Lo cierto es que la tuve. A mi vida llegó una persona que me sacó sonrisas, pero no me robó el corazón, nosotros no nos enamoramos”, confesó la presentadora.

Agregó también que la relación terminó en buenos términos, pues “él ahora está retomando su vida con su familia”, mientras Sara ordenó su corazón tras una relación de 5 años “que terminaba y volvía”, con el cantante Daniel Calderón. Lee la nota de Sara en Noticias Caracol: Sara Uribe reveló detalles de su relación con Daniel Calderon y Fredy Guarín

Para Sara “conocer a Fredy fue como salirse de lo normal, como conocer otro tipo de cosas, otro tipo de conquista. Otro tipo de persona con ideología diferente, percepciones distintas, otra vida”.

Sin embargo, añade que “cuando se acabó la relación debía entender que cada uno tenía su vida” y por eso, admite con el corazón en la mano “si uno comete errores debe asumirlo”.

Por eso Sara aprovechó el momento “para pedir perdón a la gente que pude ofender con la relación. No era nuestra intención”. ¿Qué dijo en la entrevista de Caracol Tv?: Sara Uribe confesó cómo comenzó su gusto por la música popular





Por último, comentó que ve a Fredy feliz. “Él y a su familia, y eso es muy importante”. Mientras, ella seguirá enfocada en lo suyo.

“Ahora estoy enfocada en mi empresa y mi marca. Con mi familia, que es lo más importante”, finalizó. Lee la nota especial de Sarita en El Espectador: La otra cara de Sara Uribe