¿Nos estuvo ENGAÑANDO? Esta es la verdadera VOZ de Britney Spears

Varias veces se ha pillado a la ‘Princesa del pop’ haciendo ‘play back’ en sus conciertos. Es decir, se escuchaba su voz, pero realidad no estaba cantando, solo hacía la gesticulación de la letra.





Así le paso hace poco en un concierto en el que tuvo un percance con el vestuario y quedó en evidencia, no pronunciaba palabra. Por supuesto es decepcionante, pero ya no es raro encontrar que muchos artistas hacen lo mismo.



Ahora se publicó un video en Youtube en el que supuestamente se muestra la voz natural de la cantante, sin efectos como el ‘auto tune’, un programa usado para modificar y ‘mejorar’ la voz de los cantantes.





La canción que se presenta en la grabación es ‘Toxic’ y es sorprendente escucharla sin ningún efecto. Si es real que no tiene ninguna modificación, podríamos afirmar que Britney Spears tiene una gran voz y no necesita de tanta tecnología para su voz.





Así dejaría de quedar en ridículo frente a su fanaticada que paga por ir a verla cantar.





Esta es la canción en el disco:



Esta la canción sin efectos en la voz: