Muchas personas que se han tomado una segunda prueba de COVID-19 cuyo resultado ha sido positivo creen que se trata de una reinfección. SIn embargo, los médicos afirman que no es así.



La doctora Fernanda de Noticias Caracol ahondó en este mito con especialistas para aclararlo y que no existan dudas al respecto.



"El SARS-CoV-2 como se conoce al coronavirus tiene distintas consecuencias genéticas. Es decir, no es el mismo coronavirus el que llega de España, de China o de Estados Unidos. En nuestro país se han identificado 12 subtipos o linajes de este coronavirus. Para hablar de reinfección es necesario hacer unas pruebas genéticas para confirmar que se trata de dos coronavirus diferentes".



También aclaró que otra cosa es que una persona tenga una recaída de su primera infección o tenga una infección por otro microorganismo y siga dando positivo.



"No es suficiente con la PSR para saber si hay reinfección, pues hay personas que después de la primera pueden dar positivo durante mucho tiempo porque en su cuerpo quedan pedazos del virus muertos y para hablar de reinfección hay que esperar a que llegen las pruebas genéticas especializadas", recaló la doctora Fernanda.



El médico infectólogo Juan Carlos Cataño aclaró en qué consisten esas pruebas especializadas.



"Es un procedimiento complejo en el que se evalúan las secuencias genéticas de los virus que producen la primera infección y la segunda infección determinando que estas secuencias genéticas son diferentes", señaló.



Vea la explicación completa