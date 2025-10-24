Padre de Luis Andrés Colmenares hace dura acusación contra los implicados, quince años después

Una de las noticias que causó mucha conmoción en todo el país, fue el caso de Luis Andrés Colmenares, debido a todos los detalles que rodearon la situación del joven. Donde después de 15 años todavía no se esclareció quién o quiénes fueron los responsables de este crimen.

Por lo cual, después de quince años después de la tragedia que golpeó a una familia, siguen apareciendo preguntas sobre lo sucedido aquel 31 de octubre de 2010. En especial, por la ausencia de decisiones y respuestas deja enmarcado el dolor de los padres del estudiante.

Recordemos que Luis Andrés Colmenares, fue un estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, quien falleció en la madrugada del 31 de octubre del 2010 tras asistir a una fiesta en el Parque El Virrey, en Bogotá. Su cuerpo fue encontrado en un caño del mismo sector.

En las últimas horas, Luis Alonso Colmenares y su hijo menor, Jorge Colmenares, dialogaron con Bajo Sospecha, donde brindaron declaraciones relacionadas con lo que ocurrió tiempo atrás. En especial, mostraron su preocupación por la falta de respuesta en este caso.

Inicialmente, el papá de Luis Andrés Colmenares mencionó que en estos momentos se encuentra anonadado por toda la situación que rodeó el caso de su hijo. Debido a que ocurrieron muchos obstáculos y vueltas a esta situación.



¿Cuál fue la acusación del papá de Colmenares a los implicados de este caso?

Tanto es así que el papá de Luis Andrés Colmenares explicó que en cada aniversario de esta pérdida sigue buscando poder saber qué ocurrió con su hijo. “Cada año, con los aniversarios de Luis, yo le digo a la gente: lo único que le pido a Dios es que tú no tengas que vivir lo mismo porque empiezan a señalar. Le pido a Dios que no les toque ponerse en mis zapatos”

Sumado a esto, explicó que de todo corazón desea que las personas responsables de este crimen no puedan dormir del remordimiento. “Si aquellos que tuvieron que ver con el crimen de Luis no nos permitieron seguir soñando con él, yo le pido a Dios que no los deje dormir. Yo los perdoné, pero que Dios haga su propia justicia. Nosotros no soñaremos, porque él ya no está con nosotros, como lo hubiéramos querido ver, hoy con 35 años, profesional de dos carreras (…) que tuviera hoy su familia"

Finalmente, enfatizó que espera que estas personas no puedan seguir con su vida de manera natural debido a la carga que implica este tipo de situaciones. Donde recalcó que no olvida a su hijo y siempre estará en su corazón.