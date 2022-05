Pareja fue golpeada, apuñalada y robada por extranjeros en Bogotá

La inseguridad en la ciudad de Bogotá no da tregua y cada vez son más los casos que se dan a conocer de atracos en los que las víctimas por poco pierden la vida. Eso fue lo que le sucedió a una pareja que fueron asaltados por extranjeros quienes con cuchillo en mano les quitaron todas sus pertenencias.

Claudia Rodríguez y Alexander Arias son las personas que el pasado viernes 13 de mayo fueron víctimas de cinco extranjeros en la avenida Ciudad de Cali con calle 26.

Publicidad

Según lo que relataron, la violencia en medio del atraco fue desbordada: "A mí me pegaron, a mi esposo le propinaron 11 puñaladas. Nos quitaron todas nuestras pertenencias pero además, nos dejaron con un trauma de por vida".

Lo que se sabe es que los ladrones les quitaron sus bicicletas, los celulares, las maletas y los papeles de identificación.

Claudia Rodríguez contó: "yo quedé durante un tiempo inconsciente por una patada en el estómago y cuando desperté me alteré y pedí auxilio como desesperada al ver a mi esposo muriendo en el piso. Como pude logré bajarlo del puente para que alguien nos ayudara".

Alexander Arias recibió 11 puñaladas en la zona torácica, por lo que le pusieron un tubo.

Publicidad

La mujer solo le pide a las autoridades que atrapen a los responsables de este hecho: "Él duró seis días hospitalizado. Afortunadamente está vivo de milagro y ahora queremos que atrapen a esa banda".

Así mismo, Claudia cuenta que los oficiales que atendieron su caso y el de su esposo, no tuvieron empatía con la situación: "En este puente no hay señalización, no hay alerta de peligro, no hay un policía. Solo fueron al hospital y se tiraban la pelota entre los de Engativá y Fontibón. Uno de los policías nos dijo que estuvimos de buenas porque a él le solían entregar las personas muertas. Que falta de humanidad".