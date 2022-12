Actriz de ‘Mi Gorda Bella’ oficializa NOVIAZGO con famosa escritora colombiana

Marianela González sorprendió a sus seguidores de Instagram al presentar, de manera oficial, a su novia.

Con una romántica fotografía, la actriz venezolana confirmó su noviazgo con la escritora Amalia Andrade.

En la imagen salen ambas sentadas en el piso, rodeadas de velas y flores y besándose.

Además, González le añadió un mensaje en el que le agradeció a su pareja tenerla en su vida.

“Y hoy celebro cada vivencia, cada recuerdo, cada caída y cada renacer. Celebró lo que fui, lo que hoy me convierte en lo que soy, lo que que deje de tener, lo que tengo y lo que vendrá. Celebró que nada me detiene, nada me frena, ni me encierra y llegare donde quiera. Celebró cada persona que llegó a mi vida, las que se fueron y las que aún siguen a mi lado. Y hoy más que nunca te celebró a ti”, escribió.

De inmediato, los comentarios llovieron, algunos sorprendidos porque desconocían las preferencias sexuales de Marianela y, otros la llenaron de mensajes bonitos y buena energía.

