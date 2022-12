¿Cómo superar la tusa en cuarentena? Una experta da los tips para lograrlo

La cuarentena nos cambió la vida en todos los aspectos. Las rutinas ya no son las mismas y si alguien pasó por una ruptura amorosa es doblemente dificil recuperarse y sanar el corazón.

Anteriormente, superar una tusa era relativamente sencillo, pues el afectado podía concentrar sus planes en salir con amigos, hacer algún deporte, inscribirse a algún curso o salir de noche a algún bar donde probablemente conocería a nuevas personas.

Publicidad

Te puede interesar: Entusada le mandó una tonelada de cebollas a su exnovio para hacerlo llorar

Sin embargo, pasar por un tusa en el confinamiento puede ser mucho más complejo y puede desencadenar en dolor, tristeza, frustración y hasta depresión si no se sabe canalizar.

Aura Tapias, trabajadora social y asesora en temas de comunicación interpersonal y bienestar, explica que superar una tusa en estos tiempos de distanciamiento social es posible con algunos tips.

"Es fundamental reconocer y aceptar lo que sentimos. De nada sirve evadir o escapar de lo que estamos viviendo. Hay que entender nuestros sentimientos y emociones".

Publicidad

La experta resume los pasos para superar una tusa en cuarentena:

- No salir corriendo: Siempre nos han dicho que lo mejor es salir corriendo y no confrontar y, según la experta, esto es un gran error. "Superar de manera sana una relación amorosa, laboral o de amistad es teniendo en cuenta que hay que reconocer y aceptar".

Publicidad

- No juzgarnos: no es bueno darse palo por lo sucedido. "Hay que valorar lo que sentimos con una lupa de observación profunda, pero sin juzgarnos. El distanciamiento permite silenciar mucho ruído como el qué dirán y eso nos permite conectarnos con nosoros".

- Reconocer el valor propio: esto permite no aceptar las migajas de otros. Decir no puede ser un reto, pero la la experta hay que pensar: "yo me merezco tener una vida como la que quiero proyectar, compartir experiencias y tener personas que agreguen valor y no que resten".

- Enfocarnos: este tiempo permite analizar hacia dónde queremos enfocar nuestra atención, tiempo, energía y esfuerzos. Lo que vamos dejando de lado se va volviendo débil con el tiempo y va dejando de doler.

- Autocuidado: estando en casa podemos optimizar el tiempo y descansar más. En casa podemos aprovechar para hacer cosas que nos permitan vernos y sentirnos bien como la pintura, el ejercicio, la lectura, la música u otras. "¿Qué es lo que hemos dejado de lado y que nos hace sentir bien? Tenemos que volver a ser amantes de esa pasiónque dejamos en stop y generar un hábito".

Publicidad

- Gratitud y reflexión: es tiempo de asumir responsabilidades, despedir a personas que cumplieron su ciclo y adoptar experiencias para el futuro. "¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué vino a enseñarme esta persona? En este punto podemos responder estas preguntas a manera de reflexión y sin rencor".