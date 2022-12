Demanda, paternidad y RABIA: Duras palabras de la ex del vocalista de Kvraas

La mujer que se involucró sentimentalmente con el acordeonero del grupo Kavraas siendo la esposa del vocalista del grupo, se pronunció a través de su cuenta de Instagram.

Anny Sarmiento se vio conmovida y ‘obligada’ -por las circunstancias- a referirse de lo sucedido.



En el texto del mensaje expresó su rabia contra el ‘Nene’ Carrascal.

“Dadas las circunstancias me he visto obligada a expresarme nuevamente en esta situación tan engorrosa, que sinceramente ya me tiene agotada, esta vez lo hago no tanto por mí, sino por mis hijos que son lo más sagrado que tengo y por quienes había querido guardar silencio y no hacer esto más grande para aumentar el morbo de la gente que al parecer se jactan del dolor ajeno”, dice el texto del mensaje.



Durante la entrevista del ‘Nene’ Carrascal en La Red, el artista habló sobre la paternidad de uno de los hijos de Sarmiento. Hecho que la obligó hacer un video y tomar las medidas legales.



“El señor Luis Carrascal se atrevió de forma imprudente y atrevida a involucrarlos en esto, especialmente a Salvador Romero, poniendo en duda la paternidad de mi hijo. Quiero hacer saber que voy llagar hasta las últimas consecuencias legales que esto amerite dirigiéndome de manera oportuna ante la fiscalía a poner una medida de caución”



También se refirió al maltrato físico que le propinaba su esposo, según versiones del acordeonero.



“Como toda relación, Yader y yo teníamos nuestros problemas, pero nuca hubo agresión física de él hacia mí, cosa que el señor Carrascal afirma de forma cínica y segura”, expresó.



Finalmente, habló de lo difícil que es este momento para su vida.



“No me alcanzará la vida para arrepentirme del error tan grande que he cometido, a Yader Romero, a su familia y a mis hijos les pido perdón desde lo más profundo de mi corazón, porque sé que todos estamos sufriendo con esto y también sé que solo Dios y la vida, serán los encargados de poner a cada quien, en su puesto, por eso esperaré tranquila y confiando en él a que su tiempo llegue a hacer justicia”, puntualizó.

