Autoestimulación: todo lo que debes saber para autocomplacerte y desde qué edad se recomienda

Durante el programa Deskarados de La Kalle el sexólogo Fernando Rosero nos habló acerca de si existe alguna edad ideal para iniciar con la autoestimulación .

El experto en temas de sexualidad explicó que no existe una edad promedio para iniciar en este tema aunque lo frecuente es que en la edad entre los 13 a 14 años inicien esta actividad los jóvenes. También aseguró que no es bueno hablar con el término 'masturbación', sino que lo adecuado es referirse a esta práctica como la autoestimulación.

"La palabra masturbación tiene una connotación todavía muy fuerte para nuestra cultura en Colombia entonces el tema de autoestimulación le baja dos rayitas al tema porque estamos entendiendo a qué nos referimos", destacó.

Ante la pregunta si esta práctica se podría considerar como mala o negativa dijo que "la autoestimulación es una forma de nosotros para conocernos, yo tengo que decirle a alguien cómo, por qué, hacia dónde y con qué velocidad me gusta porque ese es otro de los errores grandes que tenemos en la sexualidad y es darle el poder de mi sexualidad a la persona que llega".

Durante la charla también aclaró que aunque las personas pueden ser altamente compatibles con otras quien da el poder y guía para conducir a su pareja en la intimidad tiene que ser uno mismo y parte de ese autoconocimiento lo da precisamente la autoestimulación

Respecto al hecho de que algunas parejas se asombran porque para su compañero o compañera es habitual esta práctica reveló que es absolutamente normal y es un tema que no debería ser tabú entre los esposos.

Pero ¿cómo no permitir que pase la delgada línea de una adicción? fue una de las preguntas a las que enfáticamente aseguró que puede haber personas que se autoestimulan 20 veces al día y está bien, mientras que otras lo hacen una sola vez en el día y pueden no estar bien, lo comparó con la gente que se toma 20 tragos y lo asimilan bien a diferencia de algunos que toman un trago y no se saben comportar.

"Entonces yo pregunto ¿cuál de los dos está enfermo? yo pensaría que el de un solo trago entonces creo que queda puesto de manifiesto que la cantidad no es un limitante para hablar de una condición en la sexualidad puedo hacer una autoestimulación 20 veces porque estoy muy excitado y eso no significa que esté enfermo", puntualizó.