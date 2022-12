El rifirrafe entre la MAMÁ de Messi y una supuesta AMANTE del jugador

Celia María Cuccittini fue acusada por una supuesta amante de su hijo de 'putearla' en un supermercado. Sin embargo, en plena intervención de Macarena Lemos, la mamá de Lionel Messi se comunicó con el presentador para defenderse.

Para entender todos los detalles de esta historia, primero tenemos que saber ¿quién es esta despampanante rubia? Se trata de una modelo rosarina que se hizo famosa hace unos años por asegurar que era amante del jugador argentino. Sin embargo, nunca se combrobó nada. Ella continuó su vida entre cámaras, luces y campañas publicitarias.

Publicidad

Te puede interesar: La paridera de México y la derrota de Alemania en MEMES

Hace unos días, la joven estuvo en el programa ‘Los ángeles de la mañana’ y aseguró que Celia Cuccittini había discutido con ella, que la estaba persiguiendo con su celular.Refiriéndose a un hecho de hace varios años.

"Me la cruzo en un supermercado de Rosario con mi mamá y mi tía. Me estaba siguiendo con un teléfono filmándome. No sé por qué, nunca supe por qué. Me re increpó y me dijo de todo. Me re puteó, yo le dije que jamás había dicho que había estado con su hijo"

Publicidad

Publicidad

La mamá del crack del Barcelona le escribió al presentador cuando se estaba emitiendo el programa, diciendo que todo lo que Macarena decía era falso.

"Jamás la corrí con una sartén. La madre se acercó me dijo: 'Hola, ¿cómo estás? Tenemos hijos famosos'. Yo ni sabía quién era hasta que vino Macarena y ahí me di cuenta. Le dije: '¿Sos vos la que se hizo famosa por decir que era novia de mi hijo cuando en realidad me rogaste tres días para poder sacarte una foto con él? Y mirá lo que empezás a inventar'. Ahí la madre me empezó a gritar, me reí y me fui", continuó Celia, según De Brito.

"Mirá si yo me voy a acercar a ella. ¿Quién es? Aparte, ni la conocía. Ella se vino a acercar y ahí la reconocí porque había estado rogándome para la foto, así que deje de hablar de mí porque ya estoy cansada, porque yo no soy como ella”, dijo en otro mensaje la mamá de Messi.