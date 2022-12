Historias de La Kalle: Se acostaba con su hermana

Soy de una familia acomodada, lo he tenido todo desde pequeña y desde niña soñaba con un matrimonio perfecto, llegar al altar vestida como una princesa.

Publicidad

El hombre llegó en la universidad, el que yo creía me haría muy feliz por el resto de mi vida. Él estudiante de ingeniería y yo de medicina.

Yo solo quiero desahogarme. Fuimos novios, nos amábamos como nadie, eso decíamos.

Publicidad

Me propuso matrimonio y yo escogí -y pague- mi cuento de hadas, entre tantas cosas él soñaba con viajar a la India y allí sería nuestra luna de miel.

Publicidad

Un día antes de la boda a mi cuento de hadas le llegó la villana, la que me había presentado como su hermana estaba en la misma cama con él, la pobre y triste joven de 17 años de la que me había hablado tantas veces. Luego de increparlos el bastardo confesó que no era su hermana era su amante.

Por: Anónima