¿INDIRECTA para Andy? La reacción de Lina Tejeiro cuando vio por quién la CAMBIARON

¿Indirecta para Andy? Es la pregunta que surgió a raíz de una historia que publicó Lina Tejeiro en su Instagram.

La actriz reposteó un meme que le hizo Brayan Mantilla, mejor conocido en redes sociales como “El Brayan”.



Publicidad

Te puede interesar: ¿Más FELIZ? Esta canción comprobaría que Andy Rivera ya se OLVIDÓ de Lina Tejeiro

El tuitero tomó un fragmento de un video del canal de YouTube de la llanera en el que se vomitaba después de probar grageas y, lo relacionó con los exnovios.

“Cuando ves a la persona por la que te cambió tu ex”, escribió Brayan sobre el clip en el que se escucha la voz de Lina diciendo: “uy no gas, uy no, deme un minuto, porque yo estoy que me vomito”.

Publicidad

Publicidad

La publicación tuvo igual o más éxito que los demás que ha hecho Mantilla. Este alcanzó más de 300 mil reproducciones y miles de “jajajajaja”, incluido el de Tejeiro.

franz franz

Publicidad

Publicidad