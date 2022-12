¿Más que una amistad? Mara despertó SOSPECHAS por este gesto con otro participante

En el más reciente capítulo del reality se ve cuando Mara le cuenta a Nicolás que Valeria, otra de las participantes, le advierte sobre su cercanía con Sebastián y con él mismo.

"'Ese huevo quiere sal', me dice Valeria (...) Vale es celosa, me ve junto con ellos y me dice que tenga cuidado. Yo no tengo lío con eso y se lo he hecho saber. No debería preocuparse, pues tiene todo el camino libre", dijo Mara ante las cámaras.

Sin embargo, el hecho que mayor controversia generó fue el abrazo que se dieron Mara y Sebastián después de la prueba. Tras un problema, los participantes se disculparon y se abrazaron cariñosamente.

En ese orden de ideas, todos se preguntan si las sospechas de Valeria son ciertas o mera especulación.

Por lo pronto, los dejamos con las imágenes de Sebastián, el participante que protagoniza esta historia:



