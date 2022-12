¡Metidas en el JACUZZI! Así celebraron ‘Epa Colombia’ y su novia el tercer aniversario

Daneidy Barrera cumplió tres años de noviazgo con Diana Celis y, la youtuber quiso compartir con sus seguidores este momento.

En su perfil de Instagram, la joven publicó una foto en las que salen ambas metidas en un jacuzzi, desnudas, cubriéndose con la espuma y celebrando con champaña.

Además de la romántica imagen, la famosa ‘Epa Colombia’ dedicó unas palabras a su amada.

“Nuestro aniversario 3 años. Estuviste cuando no tuve nada, mereces estar conmigo cuando lo tenga todo, no solamente eres mi novia, eres mi mejor amiga, mi socia, mi confidente, me cambiaste la vida, me haces demasiado feliz. Siempre juntas”, escribió la influenciadora.

No llevaba ni 15 minutos la publicación y ya estaba llena de bonitos mensajes de sus seguidores, en los que les desearon mucha felicidad a ambas.