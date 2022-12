¿Otro hijo? La SORPRESA que le dio Maleja a Tatán por el Día del Padre

A modo de celebración del Día del Padre, Maleja Restrepo le dio un regalo a Tatán Mejía, pero a su manera.

La actriz preparó una sorpresa junto a sus dos hijas que el motocrocista jamás se imaginó. Le hizo creer que estaba nuevamente embarazada.

Publicidad

Para que el manizalita no sospechara, no le dijo ni “feliz día”, como era de esperarse él le reclamó, pero ella esperó hasta verse con él para no dañar nada.

En el video que publicó en su canal de YouTube, mostró el antes, durante y después del hecho.

En el clip se ve cuando Tatán entra a la casa y su hija mayor le entrega el obsequio: una carta que dice que va a “tener un hermanito”.

Publicidad

Publicidad

La noticia lo dejó de una sola pieza, se puso a sudar y a pedirle a Maleja que le dijera que se trataba de una broma. Finalmente, Restrepo y la niña le contaron la verdad y le dieron el verdadero regalo, unas gafas.

Esta no es la primera vez que la caleña le hace una broma de este tipo. Antes de que naciera su segunda hija le había hecho la misma y Mejía actuó exactamente igual.