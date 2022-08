Tips sexuales para llegar a ser un buen polvo

Lograr tener un encuentro sexual exitoso va mucho más allá que 'meter y sacar' o durar mucho tiempo, como a lo largo de los años nos han hecho creer. Una persona considerada 'buen polvo' es aquella que se atreve a investigar, explorar y experimentar la infinidad de maneras que existen para generar placer.

Es por eso que si tu quieres ser acreedor o acreedora de ese título, debes continuar leyendo este artículo, pues hoy te compartiremos algunos tips que te ayudarán a que esa persona en cuestión te llame al siguiente día porque quiere repetir.

1. Conócete.

Lo primero que debes hacer es explorar tu cuerpo, empieza a identificar cuáles son tus zonas más sensibles; la masturbación puede ser uan buena herramienta. Puede que las primeras veces resulte extraño o poco placentero, pero ¡Tranquil@!, hace parte del proceso de conocerte e identificar qué es lo que más te prende.

Saber lo que te gusta te ayudará a guiar a la otra persona a generarte placer. Ahora, no quiere decir que siempre debas tener el control; dejarse llevar también hacer parte del disfrute.

2. Exprésate.

La comunicación es una ficha clave a la hora de tener un encuentro sexual. Tener conversaciones previas con tu pareja respecto a lo que te gusta hacer o desarías experimentar en la intimidad, no sólo les hará volar la imaginación a ambos, sino que les ayudará a compenentrarse mejor. Ahora, en el momento de la acción, date el permiso de gritar, morder y hasta hablar sucio si así te nace.

3. Dile adiós a la pena.

Olvídate del tamaño, las estrías, los gorditos, y todo aquello que pueda generar inseguridad en ti. Si la otra persona llegó hasta el punto de la acción, es porque realmente quiere estar contigo y no le importan los detalles físicos. Además, no hay nada más sexy que una persona segura de si misma; eso sí, no pases por alto la asepxia básica.

4. Besa sin miedo

Siéntete un turista en el cuerpo de tu pareja, y atrévete a explorar a través de los besos rincones desconocidos. Recuerda que la piel es un órgano sumamente sensorial, así que experimentar con ella, podrá guiarte hacia donde ir y definitivamente hacia donde no.

*Es importate que tengas en cuenta que cada ser humano es diferente y por ende sus gustos también lo son, así que si algo no funcionó con una persona, no lo descartes con otra.

