Periodista predijo el coronavirus y lo que viene para el mundo luego de la pandemia

Laurie Garrett, periodista y ganadora del premio Pulitzer, está dando de qué hablar por sus publicaciones literarias. En 2017 escribieron un libro llamado: “Warnings: Finding Cassandras to Stop Catastrophes” en el hablan de ella y sus profecías sobre impacto del VIH y de la propagación de otros virus contagiosos.

A la mujer la llaman ahora 'Casandra', por la profetisa griega conocida por sus advertencias que eran posteriormente ignoradas, y ahora está siendo muldialmente famosa.

Por ejemplo, en 1994, publicó “The Coming Plague”, y en los libros y discursos posteriores se habla de una pandemia como la que vive el mundo actualmente.

“Le he estado diciendo a todo el mundo que la cronología de eventos que yo vislumbro es de aproximadamente 36 meses, y eso es en el mejor de los casos”, dijo en un artículo al periodista Frank Burni.

Aseguró también que el coronavirus no es algo que llegará y se irá de una sola vez, sino que que llegará por "oleadas". Incluso, frente a la pregunta: ¿volveremos a la normalidad? La periodista señaló que "se creará una nueva normalidad.

"¿Volvimos a la normalidad después del 11 de septiembre? No.... Y eso afectó todo. No podíamos entrar a un edificio sin mostrar una identificación y pasar por un detector de metales, y no pudimos subir a los aviones de la misma manera nunca más. Eso es lo que va a pasar con esto”, aclaró.

En la entrevista la periodista también dio un panorama mundial de lo que está sucediendo con la pandemia y sobre Estados Unidos precisó que "no puede concentrar solo en hacer pruebas, sino en estudios rigurosos sobre la letalidad del coronavirus en cierto grupo de personas" para que así los gobernadores locales puedan actuar con medidas.

