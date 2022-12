Polémica RESPUESTA de un cura al P. Linero luego de su renuncia

El sacerdote dominico Fray Nelson Medina reaccionó en su cuenta de Twitter luego de que se conociera la renuncia al sacerdocio del P. Alberto Linero.

“Por misericordia nunca ha sucedido, pero si un día yo dijera que deseo dejar el sacerdocio, por favor no me feliciten; no me digan que soy ‘valiente’ ni que ‘comprenden’ mi honestidad: al contrario, oren, ayunen, exhórtenme con fuerza, ¡recuérdenme el precio de las almas! Gracias", escribió.

Publicidad

Te puede interesar: ¡El man está RETIRADO! P. Linero anunció que deja el sacerdocio

Todo esto relacionado con las razones que dio el P. Linero en el programa Mañanas Blu, donde aseguró que la soledad había sido clave en su decisión.

Las redes sociales estallaron con sus palabras y se generó una discusión que defendía y apoyaban las declaraciones de Linero.

La publicación suma cientos de comentarios y casi mil RT. El sacerdote dominico se defendió de algunos ataques en redes sociales.

Publicidad

Por misericordia nunca ha sucedido pero si un día yo dijera que deseo dejar el sacerdocio, POR FAVOR no me feliciten; no me digan que soy "valiente" ni que "comprenden" mi honestidad: al contrario, oren, ayunen, exhórtenme con fuerza, recuérdenme el precio de las almas! #Gracias — Nelson Medina (@fraynelson) September 6, 2018

Publicidad