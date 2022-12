Alguna vez pudo pasarte que compraste una bolsa de papas fritas, u otro snack, y la mitad del contenido del paquete tenía "aire". Aunque puede resultar frustrante, lo cierto es que obedece a una razón industrial que no tiene que ver con engañar al consumidor.

La BBC publicó un artículo que explica esta situación que es bastante común y que se ha vuelto una queja constante. La razón por la que las empresas recurren al relleno de la bolsa es porque el interior del envoltorio reserva un espacio para que el contenido no se quiebre. Es decir, si esto no se hace, en el proceso de distribución o almacenamiento, el producto, las papas por ejemplo, se harían migajas y eso no sería agradable.

Además, otro secreto es que la bolsa no se rellena con aire, sino con gas nitrógeno para proteger el contenido del paquete, conservar el producto y no alterar el sabor.

