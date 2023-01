Protesta de taxistas en Bogotá: conductor en huelga de hambre dentro de su carro en Patios

La movilidad en Bogotá se ve afectada desde la madrugada de este viernes 20 de enero debido a una protesta de taxistas que realizan bloqueos en la Avenida Ciudad de Cali con Calle 26.

Según lo que se conoce, la protesta inició en la noche del jueves 19 de enero luego de que un taxista alertara que Tránsito le estaba inmovilizando su carro con el dentro y, aparentemente, sin haber puesto los sellos que corresponde para la inmovilización.

Las versiones indican que el conductor del taxi inmovilizado tiene un problema de salud renal en el que no puede aguantar sus necesidades fisiológicas, tazón por la que tuvo que parquearse frente al centro comercial Gran Estación para ingresar a un baño.

Al parecer el hombre dejó el carro de servicio público parqueado en una zona prohibida, razón por la que fue tomado como abandono de vehículo según las normas de Tránsito y Secretaría de Movilidad que de inmediato procedió a levantar con grúa el vehículo para ser trasladado a Patios.

Cuando el taxista salió del centro comercial se percató de la situación y les habría intentado comentar a las autoridades las razones para dejar su carro parqueado mientras iba al baño; sin embargo, esto no fue razón suficiente para evitar la inmovilización.

Según comentan compañeros del gremio de taxistas, el conductor del vehículo se habría percatado de que el carro estaba siendo inmovilizado sin haberle puesto los respectivos sellos, por lo que, inconforme con la decisión, se subió a su carro y se negó a bajar pese a que autoridades continuaron el procedimiento.

Los encargados de hacer el traslado del carro trasladaron el taxi hasta los Patrios de Álamos con todo y conductor adentro.

Una vez se realizó el ingreso a los Patios, el taxista se atrincheró en su carro en el que pasó la noche y desde el que envió un mensaje a sus compañeros agradeciéndoles por el apoyo.

“Muchas gracias por todos los que están afuera apoyándome. Yo sigo acá dentro del vehículo. No pudo conciliar el sueño, acá estamos resistiendo a ver qué sucede hoy. No quise irme porque vinieron a persuadirme que me fuera. Esto fue un detonante para que todo sucediera”, señaló el taxista desde el interior de su carro.

Entre tanto, la protesta de taxistas en la Calle 26 se mantiene con opiniones encontradas entre los taxistas y la Alcaldía de Bogotá; pues los conductores consideran que se trata de actuaciones arbitrarias por parte de la Secretaría de Movilidad en medio de lo que catalogan como una "persecución al gremio", mientras que la alcaldesa, Claudia López, señala que es una protesta injustificada.

“Desde anoche hay bloqueo injustificado de algunos taxistas. Un taxi abandonado cerca a Fiscalía se llevó a patios. El mismo taxista reconoce que cometió una falta. Si tiene razones atenuantes, en el proceso administrativo se pueden resolver. Bloquear no es admisible ni solución”, escribió la alcaldesa en su cuenta de Twitter.

