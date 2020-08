A partir del 1 de septiembre empieza la 'nueva normalidad' en Colombia y regresan algunas actividades a las que los ciudadanos estábamos acostumbrados, pero por la pandemia quedaron en pausa.



El transporte intermunicipal se reactivará a partir del 1 de septiembre. El viceministro del Interior, Daniel Palacios, habló en Mañanas BLU sobre las nuevas medidas que regirán en el país a partir de esta fecha cuando termine la cuarentena general e inicie el aislamiento selectivo.



El funcionario aclaró que no habrá límite en el número de pasajeros dentro de los vehículos particulares y el transporte intermunicipal tendrá unos protocolos que ya han sido establecidos.



“A partir del 1 de septiembre se reactivan las carreteras, siempre y cuando haya protocolos de bioseguridad y eso claramente es el espíritu del decreto”, indicó el funcionario.



Cabe resaltar que el viceministro enfatizó en que hay otras actividades socioeconómicas y culturales que quedarán permitidas, con el cumplimiento de su respectivo protocolo de bioseguridad.



Estas son:



1. Viajar en carro. Lo confirmó el Gobernador de Cundinamarca. Quienes tengan casa en otra población o quieran visitar otro pueblo, podrán salir en su carro, sin límite de pasajeros al interior del vehículo.



2. Viajar en bus intermunicipal. Comenzarán con los protocolos previstos la salida de transporte intermunicipal de pasajeros.



3. Viajar en avión dentro del país. Mas vuelos tendremos desde y hacia varias ciudades del país con las medidas de bioseguridad ya establecidas, tiempos, manejos de equipaje, etc.



4. Gimnasios: Vuelven, pero con permisos especiales de bioseguridad, cita previa, un aforo máximo y distancia entre deportistas.



5. Cine: Esta actividad, que es una de las favoritas, se podrá volver a disfrutar, pero con distancia de dos sillas entre espectadores, sin poder llevar o comprar alimentos, uso de tapabocas, entre otros.



6. Ir a un hotel o un motel: Retoma con sus permisos y protocolos ya establecidos de distancias, manejo de equipaje, aseo de habitaciones, etc.



7. Ir a un parque. Incluso zoológicos, turísticos y naturales con el fin de reactivar el turismo o hacer deporte, pero siempre con distancias, tapabocas, desinfección, etc.



8. De vuelta al colegio. En aquellos municipios con baja afectación y previo acuerdo entre el colegio, podrán reactivar las clases. Sin embargo, es vital la alternancia de los niños y aforo controlado de menores en el salón de clases.



9. Ir a una piscina. Asistir a piscinas públicas o comunales con distanciamiento y protocolos de aforo de gente en simultánea.



10. Ciclovías. Volverán las actividades de fines de semana deportivas como salir a montar bicicleta, pasear la mascota, todo con protocolos de seguridad, distancia, tapabocas, etc.