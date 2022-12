"Que me comprueben que los encapuchados actúan por lo que yo diga": concejala Heidy Sánchez

Recientemente la concejala Heidy Sánchez, dijo en redes sociales que había recibido información acerca de ambulancias que atendían a los heridos de las protestas por el paro nacional y que "estaban entregando a estas personas a la Policía". Posteriormente, atacaron a algunas ambulancias junto con la misión médica, por lo que ahora varios atribuyen que fue su responsabilidad.

“Recibo información que las ambulancias están entregando a los heridos a las instalaciones del Portal Américas a la Policía, al PMU de Luis Ernesto Gómez”, dijo por medio de Twitter .

Pero eso no fue todo, la mujer también denunció que había gases lacrimógenos dentro de una ambulancia, los cuales eran para el Esmad que se encontraba en el Portal de las Américas .

“¡Grave denuncia!: Alexa Rochi señala que mientras están a la espera de una ambulancia para recoger los heridos, acaba de pasar una ambulancia que fue requisada y encontraron allí gases lacrimógenos para el ESMAD en Portal Américas”, manifestó.

Posteriormente a esta y otras publicaciones con la misma denuncia, atacaron a la misión médica, por lo que personas aluden que estas acusaciones y denuncias fueron las que provocaron el ataque al cuerpo de salud junto con 16 ambulancias.

Sin embargo, la funcionaria aclaró que eso no es su responsabilidad y que ella no promovió nada.

“Que atacaran misiones médicas en Bogotá no es mi responsabilidad”, expresó Heidy a BLU Radio .

Asimismo, agregó que las personas actúan conforme a lo que ven, no a una simple publicación a través de Twitter.

“Lo que tiene que hacer la Secretaría de Gobierno es responder inmediatamente. La gente que actúa en el portal (Américas) no actúa por lo que ve en Twitter. Yo no tengo esa capacidad. No es mi responsabilidad”.

Además, aseguró que en este momento de protestas los manifestantes están más pendientes de salir que de revisar justo lo que ella escribe y lo que hizo fue un control político.

"Quiero que me lo comprueben que los encapuchados actúan por lo que yo diga", puntualizó.

Recibo información que las ambulancias están entregando a los heridos a las instalaciones del portal Americas a la Policía, al PMU de @LuisErnestoGL — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) May 23, 2021

¡Grave denuncia! @AlexaRochi__ señala que mientras están a la espera de una ambulancia para recoger los heridos, acaba de pasar una ambulancia que fue requisada y encontraron allí gases lacrimógenos para el ESMAD en Portal Américas. #ParoNacional23M pic.twitter.com/jHGvSePOoy — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) May 23, 2021

Concejala @heidy_up su irresponsabilidad difundiendo información falsa puso ayer en peligro a la misión médica y ha generado que manifestantes paren ambulancias y les impidan pasar a atender heridos.



Ayer la ambulancia que entró al portal estaba evacuando un policía herido. https://t.co/Dtv0AKLlbD — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) May 23, 2021

