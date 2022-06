Rodolfo Hernández denuncia plan para matarlo: "Será a cuchillo"

El candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández hizo una seria denuncia en la mañana de este jueves, en la que aseguró que existe un plan para asesinarlo, supuestamente, en el aeropuerto.

A través de un pronunciamiento en rueda de prensa desde Miami el candidato bumangués expresó que tiene información sobre un supuesto plan para atentar contra su vida a su llegada a Colombia.

El político, que se encuentra de gira por el exterior, detalló que el supuesto plan en el que atentarían contra su vida no sería con arma de fuego sino utilizando arma blanca.

“Están planificando destruirnos a través de falsos testimonios y testigos falsos. A lo último, póngale la firma” dijo el candidato de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción.

Además, agregó que la información sobre el presunto plan criminal indica que “esa matada no es a plomo, será a cuchillo…están diciendo que me van a apuñalar”.

“Ya recibí las precauciones que estarían intentando matarme”, dijo mientras cuestionó “¿por qué a cuchillo?, porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme, vamos a un salón y hay que entrar. Ahí me ponen a cuatro o cinco que me protegen, pero cuando son 500, están diciendo que me van a apuñalar”, contó el exalcalde de Bucaramanga.

Además, Hernández hizo un comentario jocoso y entre risas sobre si se llevara a cabo dicho presunto atentado, asegurando que “soy tan salado que no me muero y quedo en silla de ruedas".