¡Se creció! La hija de XUXA está como quiere

¿Recuerdas a Xuxa? Sí, la misma de la pegajosa canción 'Ilarie ilarie oh oh oh', esta vez la protagonista de la historia es su hermosa hija Sasha que conquista seguidores con sensualidad y dulzura.

A sus 19 años, Sasha incursiona en el mundo del modelaje y forma parte del equipo de vóley del club Flemengo.

Estas son algunas de las mejores fotos de la pequeña de Xuxa... que en un abrir y cerrar de ojos se creció.

