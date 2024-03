Sentido homenaje y despedida a un importante integrante de Noticias Caracol

Detrás de cada transmisión televisiva, más allá de las caras que se muestran ante las cámaras, existe un equipo de producción cuyo trabajo incansable y comprometido es fundamental para el éxito de cada programa. Desde camarógrafos hasta vestuaristas y maquilladoras, cada miembro del equipo desempeña un papel crucial en la creación y ejecución de contenidos que llegan a millones de hogares día a día.

En un emotivo gesto cargado de gratitud y reconocimiento, Edward Porras, el emblemático Ojo de la Noche de Noticias Caracol, dedicó un sentido homenaje a Gabriel Viana, camarógrafo de vasta trayectoria que se despide de las pantallas tras 44 años de inigualable labor en la televisión colombiana, al jubilarse este primero de marzo de 2024.

Reconocimiento a una trayectoria dedicada

Porras, conmovido por la partida de Viana, destacó su papel como "parte fundamental de la familia Caracol", mientras lo enalteció durante la transmisión matutina.

"Quiero rendir homenaje al señor Viana. ¡Bravo! Agradecemos sus 44 años de entrega a la televisión colombiana. Señor Viana, descanse, es merecido y gracias por todo. Que Dios lo bendiga", expresó el Ojo de la Noche, reflejando el profundo respeto y admiración por la carrera de Viana.

Al concluir su sección ante una audiencia fiel, Edward Porras resaltó el impacto de Gabriel Viana en la formación de numerosos profesionales del medio: "Muchos han pasado por las manos de este hombre, aprendiendo un poco de todo".

Aprovechando el espacio, Gabriel Viana expresó su gratitud hacia Noticias Caracol por los invaluables años de aprendizaje y desarrollo profesional: "He tenido el privilegio de conocer diversos países gracias a mi trabajo y al respaldo del canal que me brindó esta oportunidad. Agradezco profundamente este hermoso homenaje que me otorgan Caracol y Porras. Un abrazo para todos".

Un legado que perdura

La despedida de Gabriel Viana marca el retiro de uno de los grandes camarógrafos de Noticias Caracol, cuyo legado trasciende más allá de las cámaras. En medio del merecido descanso que ahora se le concede, la comunidad televisiva y sus espectadores agradecen con gratitud los años de compromiso y excelencia que Gabriel Viana ha brindado al panorama mediático colombiano.

Importante labor

La labor de un camarógrafo no solo consiste en registrar lo que sucede, sino en transmitir emociones, contar relatos y llevar al público más allá de lo evidente. En un noticiero, los camarógrafos son los encargados de capturar la esencia de cada noticia, desde las historias más conmovedoras hasta los eventos más trascendentales.

Su habilidad para encontrar el ángulo perfecto y su destreza técnica son elementos clave para ofrecer una experiencia visual impactante y memorable.

Es por ello que, en este contexto, el homenaje a Gabriel Viana, quien dedicó 44 años de su vida a esta noble labor, cobra un significado aún más profundo y relevante. Su contribución no solo se limita a la técnica, sino que deja huella en la historia misma de la televisión colombiana, inspirando a futuras generaciones de profesionales del medio.