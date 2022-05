"Siento rabia por Andrés Pastrana, es un faltón que me metió en la boca del lobo": Íngrid Betancourt

La candidata a la Presidencia Íngrid Betancourt continúa en su carrera a la Presidencia de la República, en la que asegura que es hora de que el país le de la oportunidad a una mujer de gobernar.

En una extensa y amena entrevista con el programa Kallejiando, de La Kalle, la aspirante presidencial habló sin tapujos sobre varios temas, entre los que se destacan sus sentimientos hacia otros políticos, sus razones para ser presidenta y hasta de su secuestro, del que no censuró ninguna pregunta.

Betancourt aseguró ser la mejor opción para gobernar Colombia durante los próximos cuatro años luego de que, según su criterio, los hombres no hayan logrado hacerlo bien.

“Los hombres lo han hecho mal”, expresó la candidata presidencial al tiempo que señaló que ella como mujer lo haría bien ya que “a las mujeres nos gusta meternos en todo y escudriñar para encontrar en qué se está fallando.

Por otro lado, se refirió a cada uno de los candidatos de quienes se limitó a decir que no tiene algún tipo de sentimiento.

“Absolutamente nada”, expresó frente al nombre de cada uno de sus contrincantes, al tiempo que agregó "cuando uno se encuentra tan seguido deja de sentir emoción".

Sin embargo, sí expresó mayores sentimientos hacia otros políticos como la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe, el expresidente Andrés Pastrana, entre otros.

Una de las respuestas más contundentes de la candidata fue cuando le cuestionaron sobre sus sentimientos hacia el expresidente Andrés Pastrana, de quien aseguró que “siento rabia en mi corazón”.

“Andrés es un faltón, además de que me mete en la boca del lobo, me quita los escoltas y después sale a decir que yo no le hice caso, que me dijeron y me dijeron”, agregó Íngrid Betancourt.

De igual forma se expresó sobre otros personajes como el exsenador Álvaro Uribe, de quien aseguró sentir "una gratitud enorme".

"Hay una super conversación pendiente, que no va a allegar ahora, pero será después de las elecciones”, aseguró.

Sobre Francia Márquez señaló que "hay cariño"; mientras que por Juan Manuel Santos dijo que es un amigo.

"No he hablado con él (Juan Manuel Santos) hace tiempo, pero espero que siga siendo un amigo", expresó.

Por último, respondió sobre Piedad Córdoba, de quien dijo que es mejor no hablar.

“No, de ella no quiero hablar, innombrable; por eso es mejor no decir lo que siento, porque tengo que procesar”, puntualizó.