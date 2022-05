Su expareja la tiene amenazada de muerte; ya le dio cinco puñaladas y las autoridades no hacen nada

Una joven, residente de la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, dio a conocer una grave denuncia en la que asegura que su expareja la tiene amenazada de muerte e incluso ya la ha agredido en diferentes oportunidades.

Según reveló la mujer, la relación con el presunto agresor terminó hace varios meses, pese a esto, él la sigue buscando para agredirla; fue víctima de cinco puñaladas y fuertes golpes por los que tuvo fracturas en su dentadura.

Lo más grave del caso es que la situación ya está en conocimiento de las autoridades correspondientes, de los que la joven, alega, no ha recibido protección.

“Ya van tres demandas por comisaría y una por Fiscalía. Ha sido un fraude la justicia colombiana, ya que este personaje se encuentra en la comodidad de su casa con su familia, que es una alcahueta, porque lo encierran y lo hacen negar. Le aplauden todo lo que hace”, escribió la joven en su denuncia, conocida por Blu Radio.

La joven, además, tiene en su poder, la grabación de una llamada con el hombre, quien en repetidas ocasiones le advierte que comprará un arma de fuego y, si es necesario, se va a “llevar al que se tenga que llevar”. La mujer teme por su vida y la de sus hijos.

“Voy a vender esa moto para comprar un fierro para despelucarme y volverme reloco, lo hago. No me importa perder todo, pero no pierdo solo, tráteme serio”, es lo que le dice el hombre utilizando groserías contra la mujer.

Además, el hombre estaría dedicado al hurto en la misma localidad en la que vive su víctima. Según ella, está obsesionado.

“Me ha golpeado incluso estando embarazada, me ha golpeado delante de mis hijos, es un loco sin freno que con muchas ansias espera mi muerte para poder estar en paz”, relató.