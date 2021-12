WhatsApp cierra el año con novedosas funciones de seguridad y privacidad

En vísperas de un nuevo comienzo de año, WhatsApp se ha propuesto en ofrecer lo que sería las últimas funciones de seguridad y privacidad de este 2021, con las que pretende facilitar cada vez más la experiencia de sus millones de usuarios.

Para esta ocasión, la aplicación de mensajería instantánea anunció este martes 14 de diciembre que, en primer lugar, y tras anunciar la novedosa opción en que usuarios pueden escuchar las notas de voz que graban antes de enviarlas, dicha función ya se encuentra disponible en más versiones estables.

De esta manera, WhatsApp permitirá que más personas puedan detener, adelantar y/o retroceder los audios previo a mandarlos, facilitando una mejora notable en el rendimiento diario de su aplicación propiedad de Meta.

Por otro lado, también se conoció que los mensajes se podrán borrar de los chats a las 24 horas o 90 días de haber sido enviados. Además, WhatsApp dejará activar mensajes temporales de forma predeterminada y usarse dentro de chats grupales e individuales .

Para habilitar esta función, deberás dirigirte a Ajustes > Cuenta > Privacidad > Duración predeterminada. Cabe recordar que dichos mensajes temporales pueda que no desaparezcan del todo debido a ciertas limitantes, como por ejemplo responder a ese mensaje en específico o reenviarlo.

La última actualización que plantea la empresa de mensajería instantánea para sus más de 2 millones de usuarios y en próximos días, tiene que ver en materia de seguridad; pues, la última conexión no será visible para aquellos contactos que no tengamos guardados o con los que nunca hayamos entablado conversación por medio de la app.

"Estamos emocionados de lanzar esta actualización que mejora la privacidad y seguridad de nuestros usuarios, al hacer más difícil para las personas que no conoces o con quienes no has chateado, que puedan visualizar tu última conexión o estado en WhatsApp. Esto no cambiará nada entre tú y tus amigos, familia o negocios", añadió la aplicación gratuita.