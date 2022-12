TREMENDO gallo se le salió a este cantante y ahora el mundo se BURLA de él

Una burla masiva tuvo que enfrentar el cantante español Manel Navarro luego de su presentación en la final del Festival de la Canción de Eurovisión.





El artista estaba interpretando su canción “Do it for your lover” y, en el momento donde debía elevar la voz, se desafinó y le salió un glamuroso ‘gallo’.





Aunque quedó de último en el concurso, su particular anécdota no tardó en ser tendencia en Internet. Una ola de bromas y burlas se encargaron de sacar el mejor provecho a este error incontrolado del cantante.



♫ Quien tuviera la dicha que tiene Gallooo pum catapum chimpun el gallo subeee ♫ #JeSuisManel#Eurovision pic.twitter.com/JV4Mu9pZEP — La Rose 💫 (@La_Rose_9) May 13, 2017

Aunque se haya colado un invitado no deseado... 🙄🙄🙄 pic.twitter.com/eydtmSirai — Manel Navarro (@ManelNMusic) May 13, 2017

¡Internet no perdona nada!