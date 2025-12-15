Universitaria reportada como desaparecida en Cartagena fue encontrada en España

La angustia que vivió una familia en la Costa Caribe durante varios días comenzó a disiparse cuando se confirmó que Danna Sofía Acosta Rodríguez, estudiante de Medicina de la Universidad del Norte, fue ubicada en España.

La joven, de 19 años, había sido reportada como desaparecida en Barranquilla, situación que activó alertas entre autoridades y generó preocupación por su repentina ausencia.

Puedes leer: Mamá de Tatiana Hernández sobre nuevas pistas de la desaparición: "Su celular tenía GPS"



Danna Sofía cursa cuarto semestre de Medicina y residía en un conjunto cercano a la Universidad del Norte. Según la información conocida, la joven salió de su vivienda en la madrugada, alrededor de las 6:10 a. m., con destino a sus actividades académicas. Sin embargo, nunca llegó a la universidad y, desde ese momento, su familia perdió todo contacto con ella.

La alerta se encendió cuando la persona encargada de acompañarla en Barranquilla notó que no regresó ni respondió llamadas. Fue entonces cuando se informó a la madre, quien reside en el municipio de Plato. Desde ese instante, comenzó una búsqueda contrarreloj que incluyó denuncias formales, revisión de cámaras de seguridad y consultas constantes a las autoridades.

Las grabaciones de seguridad del conjunto residencial mostraron a Danna Sofía saliendo con normalidad y abordando un taxi. Posteriormente, se logró ubicar al conductor, quien aseguró haberla dejado en una estación de servicio. No obstante, las cámaras del lugar no estaban funcionando, lo que dejó un vacío clave en la reconstrucción del recorrido de la joven.

Publicidad

Puedes leer: Video revela cómo desapareció jovencita de 15 años en Cartagena; su familia aún la espera

Publicidad

Mientras avanzaban las diligencias, la incertidumbre crecía. La madre de la estudiante relató que el celular de su hija permanecía apagado y que no hubo mensajes previos que anticiparan un viaje o una decisión similar. “Ella dijo que estaba bien y que cuando estuviera ubicada nos avisaba”, expresó posteriormente, al confirmar que su hija había sido localizada fuera del país.

Días después, las autoridades confirmaron que Danna Sofía se encontraba en Madrid. De acuerdo con información oficial, la joven no viajó sola. Llegó a España en compañía de un ciudadano extranjero, aparentemente de nacionalidad rusa, con quien habría tenido contacto previo por internet.



La joven habría viajado a España de manera consensuada

Las primeras indagaciones indican que la estudiante habría conocido a este extranjero a través de plataformas digitales, donde entablaron comunicación y una relación de confianza. Este elemento llevó a las autoridades a analizar si el viaje fue producto de un acuerdo previo entre ambos o si existió algún tipo de engaño que motivara su salida del país sin avisar a su familia.

Por ahora, los organismos competentes continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias del viaje, el tipo de vínculo entre la joven y el extranjero, y las razones por las cuales no informó a sus familiares sobre su decisión. Aunque se ha confirmado que Danna Sofía está con vida y fuera de peligro, el caso sigue bajo verificación para descartar cualquier situación irregular.