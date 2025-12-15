Revelan último video en el bus de los estudiantes fallecidos: "Dígale algo a su mamá"

El municipio de Bello vive horas de profundo dolor tras el accidente vial que dejó 17 personas fallecidas, entre ellas 16 estudiantes de grado 11 del Liceo Antioqueño, jóvenes entre los 16 y 18 años que regresaban de su excursión de grado en Tolú y Coveñas.

El siniestro ocurrió en la vía Segovia–Remedios y también dejó al menos 20 personas heridas, quienes permanecen bajo atención médica en distintos centros asistenciales de la región.

La noticia cayó como un golpe devastador para las familias, los compañeros de clase y toda una comunidad educativa que hoy intenta asimilar lo ocurrido. Los estudiantes regresaban ilusionados tras haber cerrado una etapa importante de su vida escolar, sin imaginar que ese trayecto marcaría para siempre la historia reciente del municipio.

Entre las víctimas se encontraba Mariana Upegui Escobar, una joven que ya había sido admitida en la Universidad de Antioquia. Sus familiares la recuerdan como una estudiante aplicada, con una sensibilidad especial y muchos planes por cumplir.

“Tenía demasiados sueños”, relató una allegada en diálogo con Noticias Caracol, mientras esperaba en Medicina Legal de Medellín la entrega del cuerpo. Mariana soñaba con estudiar periodismo, derecho o literatura, y era descrita como una joven llena de energía y entusiasmo por el futuro.

Toma fuerza seria hipótesis sobre accidente de bus en Antioquia; ¿hay responsabilidad? Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Las autoridades confirmaron que la información inicial sobre el accidente fue confusa, tanto para los familiares como para la comunidad. Con el paso de las horas, se fueron esclareciendo detalles mientras avanzaba el trabajo de los organismos de socorro y de la Policía de Tránsito y Transporte, que desplegó un grupo élite especializado en reconstrucción de accidentes para analizar la escena.

Según explicó la general Claudia Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte, el tramo donde ocurrió el siniestro corresponde a una calzada recta con pendiente ascendiente. La principal hipótesis preliminar apunta a una distracción en la conducción.

“Esa desatención puede abarcar distintos escenarios, desde revisar el celular, conversar, girar la cabeza o incluso un micro sueño, que hace que por un instante se pierda la visión directa de la vía”, señaló la oficial.



Último video dentro del bus de estudiantes fallecidos en accidente

Un video grabado antes del accidente se ha convertido en uno de los recuerdos más dolorosos para las familias. En las imágenes se observa a varios de los estudiantes dentro del bus, riendo, cantando y disfrutando del viaje, sin imaginar lo que estaba por suceder.

En uno de los fragmentos, se escucha a un joven decir: “Dígale algo a su mamá”, mientras anima a uno de sus compañeros a enviar un mensaje, dice que la extrañará. Algunos aprovechan ese momento para saludar a sus familias, compartir risas y mostrar lo bien que la estaban pasando durante el trayecto.