Faber Burgos habla sobre los riesgos que enfrenta su cuerpo por sus experimentos

Faber Burgos, figura que logró llevar la ciencia básica y simple a los cibernautas, explicó en una entrevista con El Klub de La Kalle que no es ajeno a los peligros inherentes a la experimentación. Donde mencionó que detrás de las cámaras tanto él como su equipo han sufrido accidentes.

Tanto es así que Fabian decidió cambiar el rumbo de la entrevista y mencionó que en su profesión existen varios riesgos y accidentes, recordando que el más impactante incluyó peróxido de hidrógeno.

Puedes leer: Faber Burgos y el experimento por el cual casi termina en la cárcel; ¿bomba en el cielo?



Ante la mirada incrédula de la mesa, afirmó que esta sustancia peligrosa que utilizaron en sus experimentos tenía un grado de pureza muy alto, superando el 60% de alcohol. Tanto es así que hizo una advertencia a los oyentes: "No usen peróxido de hidrógeno en casa, por favor".



¿Qué le pasó a Faber Bustos por usar peróxido de hidrógeno?

Faber Burgos explicó las incidencias de usar peróxido de hidrógeno, donde afirmó que el efecto de la quemadura es inmediato y extremadamente doloroso. La piel se vuelve "blanca, un parche blanco", aunque con el tiempo este parche suele desaparecer.

Puedes leer: Signo de cuerpo en descomposición con espuma; revela detalles sobre la muerte

Tanto es así que recordó que esto le sirvió como un llamado de atención sobre los límites y las medidas de seguridad que se deben emplear al manejar reactivos de alta concentración con esta sustancia, así mismo, destacó los peligros que hay con experimentar con químicos potentes.

Publicidad

De igual forma, resaltó que para hacer estos experimentos se exige una planificación rigurosa como fue el caso de la cámara de GoPro que mandó a más de 30 kilómetros de altura, donde se deben analizar "muchas variantes como el peso de la sonda, cuánto helio le agregamos".

Un fallo en cualquiera de estos cálculos puede resultar en la pérdida total del equipo o, peor aún, poner en riesgo la seguridad de terceros, mencionó Faber.

Publicidad

Finalmente, Faber Burgos explicó a toda la mesa su intención de poder conquistar el espacio, por lo cual, para esto se encuentra buscando la formalización de su trabajo bajo la empresa aeroespacial requiere que cada misión se realice con los "respectivos permisos" y la "respectiva seguridad".

Esto asegura que los ambiciosos proyectos, como enviar elementos a la Estación Espacial Internacional o experimentar la microgravedad, se realicen minimizando cualquier peligro para él o para la comunidad.

Mira también: ¿Faber Burgos se prepara para ir al espacio? El influencer sorprende con anuncio