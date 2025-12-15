Publicidad

El arriesgado experimento científico con el que Faber Burgos ganó un Récord Guinness

El arriesgado experimento científico con el que Faber Burgos ganó un Récord Guinness

El creador de contenido científico compartió con El Klub de La Kalle la anécdota de un experimento que, pese a su riesgo, le trajo uno de los mayores logros de su vida.



Foto: imagen tomada de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

Faber Burgos, el reconocido generador de contenido científico en Colombia, quien cautivo a sus seguidores con sus experimentos, habló en exclusiva con El Klub de La Kalle donde recordó que su hazaña más memorable, el envíar una cámara a 30 kilómetros de altura, pese a estos, riesgos, explicó que tomó la decisión de realizarlo, y al final terminó ganando un Récord Guinness

A pesar de la popularidad y el reconocimiento que logró Faber en los últimos ocho años, el camino hacia la ciencia a gran escala siempre ha estado lleno de obstáculos, especialmente cuando se trata de incursiones aeroespaciales. Por lo cual, el creador de contenido decidió tomar un riesgo al hacer este experimento.

Puedes leer: El misterioso objeto que podría cumplir una profecía de Baba Vanga antes de 2026

Hace cinco años, con GoPro Hero 7 atada a un globo meteorológico de 600 gramos, que contenía aproximadamente 1.811 litros de helio, y protegido por una nevera de icopor, fue lanzada, al punto que alcanzó los 30 kilómetros de altura. Logrando así su primer Récord Guinness, de igual forma, explicó que tiene otro.

Por lo cual, en aquel entonces, Faber y su equipo solo contaban con una oportunidad; no había cámara de repuesto ni otro globo disponible para un segundo intento. La preocupación y la angustia eran palpables, agravadas por el deseo de saber qué estaba sucediendo a esa altitud.

¿Qué más mencionó Faber Burgos sobre este experimento?

De igual forma, Faber comentó que a lo largo del experimento fue un triunfo que desmanteló las teorías conspirativas, pues el video recuperado por este demostró la curvatura de la Tierra. Sin embargo, explicó que la recuperación de la sonda fue compleja, debido a que tuvieron que rastrearla y viajar dos horas en carro hasta el lugar de aterrizaje.

Puedes leer: Alerta por asteroide que impactaría en la Luna; causaría lluvia de meteoritos en la Tierra

Por lo cual, tras ese éxito inicial, Faber Burgos y su equipo entendieron el riesgo logístico que podía haber. Actualmente, están incursionando en el emprendimiento aeroespacial, realizando lanzamientos de misiones a la estratosfera para marcas. Este proceso ahora se lleva a cabo con "los respectivos permisos siempre para realizar cada misión con la respectiva seguridad".

Esta necesidad de obtener permisos y asegurar cada lanzamiento subraya la seriedad de su trabajo, que toca áreas altamente reguladas. De hecho, alcanzar comentó a toda la mesa que la meta a realizar requiere superar los 100 km de altura, un umbral donde cualquiera que lo logre se convierte literalmente en astronauta.

Donde mencionó Faber Bustos, explicó que los globos rara vez superan los 40 km, y el récord mundial oscila entre 40.000 y 50.000 km, donde resaltó que cada metro es una prueba de que la ciencia requiere seguridad, planeación rigurosa y legalidad estricta. Finalmente, para el científico, el objetivo último es conquistar el espacio y llevar un poco de Colombia a ese lugar.

Mira también: ¿Faber Burgos se prepara para ir al espacio? El influencer sorprende con anuncio

