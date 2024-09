Video: Así fue el entierro de Rodolfo Hernández; desgarrador llanto de su mamá

El 2 de septiembre de 2024, Colombia se despidió del exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial,Rodolfo Hernández. Falleció en el Hospital Internacional de Colombia, ubicado en Piedecuesta, Santander, tras luchar contra un cáncer de colon en fase terminal.

El reconocido político y empresario, de 78 años, había anunciado públicamente su enfermedad en 2023, cuando se postulaba a la Gobernación de Santander. Su estado de salud se complicó tras una intervención quirúrgica en julio de 2024, lo que lo llevó a pasar sus últimos días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Antes de su muerte, Rodolfo Hernández dejó instrucciones claras sobre el destino de sus restos. El político decidió que una parte de sus cenizas fuera esparcida en su finca, Los Colorados, ubicada en Piedecuesta. El lugar elegido fue un bonsái que su esposa, Socorro Oliveros, había plantado, simbolizando un lugar de paz y tranquilidad.

La otra mitad de sus restos fue sepultada en el Cementerio Parque Memorial Tierrasanta, en el área metropolitana de Bucaramanga, donde una lápida con un mensaje reflexivo acompaña su tumba: "No robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Aquí yace Rodolfo Hernández, quien persiguiendo el trabajo y el dinero, perdió la salud; aquí yace Rodolfo Hernández sin dinero y sin salud".

¿Mamá de Rodolfo Hernández no sabe que murió? /Foto: redes sociales

El desgarrador llanto de la mamá de Rodolfo Hernández

Uno de los momentos más conmovedores del funeral fue el desgarrador llanto de su madre, quien, a sus 100 años, tuvo que despedir a su hijo. Este emotivo momento se viralizó en redes sociales, mostrando el profundo dolor de una madre que, a pesar de su avanzada edad, aún se mantenía lúcida y presente en el último adiós a su "muchacho", como solía llamarlo.

Durante sus últimos meses, Hernández, conocido por su lucha contra la corrupción y su carácter fuerte, enfrentó varios retos personales y profesionales. En plena campaña para la Gobernación de Santander, el ingeniero fue inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación, debido a su vinculación con el escándalo de corrupción de Vitalogic.

A pesar de la sentencia en primera instancia, Hernández siempre defendió su inocencia, alegando que jamás cometió los delitos de los que se le acusaba. “Mi alma está limpia, mi corazón en paz. No estoy obligado a probar lo imposible, lo que nunca sucedió”, fueron algunas de sus palabras en una de sus últimas intervenciones públicas, cuando ya había sido diagnosticado con cáncer terminal.

Su fortaleza para enfrentar la enfermedad fue motivo de admiración, aunque también reconoció el impacto emocional y físico que había tenido sobre su vida.