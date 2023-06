VIDEO: conductor arrolló a patrullera para evitar ser multado

Un reprochable hecho tiene indignada a la comunidad del barrio La Colina, en la localidad de Suba , después de que se hiciera viral el video en el que quedó evidenciado un conductor irresponsable que además de aparentemente realizar una imprudencia vial, se saltó las instrucciones de una patrullera y terminó llevándosela por delante.

Todo ocurrió después de que un transeúnte informara de los actos indebidos del conductor, quien al parecer por poco lo arrolla, pues en el video se ve que como un hombre vestido de blanco le alega al conductor por casi atropellarlo, mientras que la patrullera le indica que desciende del vehículo.

Aunque el audio del video no es muy bueno y no permite escuchar con claridad las órdenes que da la policía, ni los alegatos del conductor, quien era un hombre de la tercera edad; lo que si permite ver es la insistencia de la uniformada en no dejarlo ir sin realizar un procedimiento de verificación, ante la aparente irregularidad presentada y denunciada por el otro hombre.

El hecho que tiene indignada a la comunidad es la respuesta del conductor, quien desacata por completo la autoridad cívica que tiene la uniformada y acelera sin pensarlo, llevándosela por delante y arrojándola fuertemente al suelo, ocasionándole varias lesiones, por las que tuvo que ser llevada a un centro asistencial.

La uniformada fue identificada como Karen Camila Torres, quien se encuentra recuperándose tanto de las lesiones, como de la situación que vivió cuando este hombre de 70 años puso su vida en riesgo, todo por no ser multado.

De acuerdo a la información conocida por La Kalle, el hombre fue detenido por la Policía tras una persecución y fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

