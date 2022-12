Video: Equipo Caza COVID captura a un contagiado violando la cuarentena

El recién creado Equipo Caza COVID recorre las calles de Cali visitando a los ciudadanos infectados con coronavirus con el fin de asegurarse de que estén cumpliendo con el respectivo aislamiento obligatorio.

Este mismo equipo fue hasta la residencia de una de estas personas para llevársela arrestada por violar dicha medida sanitaria en un conjunto ubicado al nororiente de la ciudad. Según se oye decir a los agentes sanitarios, tienen grabaciones de que ha salido a “caminar” por ahí.

Fue el mismo alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien le anunció al hombre que estaba siendo detenido. “Póngase los zapatos, póngase un tapabocas que se va arrestado. Le voy a dar tres minutos para salir de acá porque me pone en peligro a la gente. O se me ponen juiciosos o se me ponen juiciosos. Se va conmigo ya”, le dijo.

En un video quedó registrado cuando la esposa del detenido, quien también es portadora del virus, sale en su defensa pidiendo que no se lo lleven y que si salió fue porque no tenían mercado.

El sujeto fue trasladado a un centro en el que cumplirá con su cuarentena. Adicional, deberá enfrentar cargos por el delito de violación de medida sanitaria.

Así actúa el Equipo caza covid en Cali 🧐 pic.twitter.com/j5D5tQ6xbh — Qué tal esto (@CorreDile) April 30, 2020

