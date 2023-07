Video: joven denuncia que taxista se masturbó durante el viaje

En las últimas horas se conoció la denuncia de una joven a través de redes sociales, luego de que, según ella, el conductor del taxi en el que se movilizaba se masturbara durante el viaje; los hechos, que quedaron registrados en video, ocurrieron en Medellín.

En un escalofriante relato, la joven, que se identificó bajo el usuario de @pawla777 en Twitter, explicó que decidió grabar al percatarse de que el hombre estaba teniendo movimientos extraños.



Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 https://lc.cx/ZeG6t6

“Cuando estaba en el recorrido empecé a notar que estaba haciendo movimientos extraños, pero no presté mucha atención. Casi llegando a mi casa, estos movimientos empezaron a ser más fuertes y notorios”, contó la mujer en un hilo de Twitter.

En medio del pánico, la víctima decidió no alertarlo por miedo a que la lastimara; sin embargo, registro en video la perversión del hombre para posteriormente denunciarlo.

Publicidad

Según ella, en medio de su inocencia no grabó antes, pues creía que los movimientos tenían que ver con otro motivo. Solo minutos antes de llegar a su destino decidió captar en video la evidencia.

“La verdad quedé en shock y no sabía qué hacer porque me dio miedo que me pudiera hacer algo. Así que lo único que hice fue grabar un video como prueba y salirme del taxi antes de llegar a mi destino", agregó.

Además, contó que, según ella, el taxista estaría acostumbrado a realizar estos actos, pues tiene varios espejos que apuntan hacia el pasajero. Así mismo, reveló, que en un acto de descaro el hombre gimió y terminó limpiándose con un trapo.

Publicidad

Al final, añadió que tras pagarle la carrera y bajar del carro, el hombre se sonrió "como burlándose".

"Yo estaba temblando en los nervios", dijo la joven.

Al aparecer, la víctima ya habría instaurado la respectiva denuncia ante las autoridades con las placas del vehículo; sin embargo, se desconoce en qué va el caso y si el presunto abusador fue identificado.

Publicidad

Te puede interesar: La historia de la canción Color Moreno