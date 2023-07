Primeras imágenes de la nueva hija de Falcao García: ¡no se cambia por nadie!

No cabe duda que Radamel Falcao García no solamente es una estrella en el mundo del futbol, sino también como padre y esposo, pues el mundo entero conoce y envidia su relación con la argentina Lorelei Tarón , a quien conoció cuando era muy joven y militaba en el River Plate de Argentina.

Pues bien, la famosa pareja vuelve a ser el centro de atención luego de conocerse en las últimas horas que nació su quinta hija, se trata de Heaven, la cual se une a sus tres hermanas y un hermano, completando una gran familia.

Así lo dio a conocer Lorelei en su cuenta oficial de Instagram, donde además de subir un álbum de fotos de su parte, dejo ver el rostro de su nuevo amor, dejando también un emotivo mensaje: “Bienvenida, Heaven. Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a ti”.

Sin duda un momento único, que a pesar de que ya lo han vivido con sus otros hijos, no deja de ser especial, mostrando que para ellos la familia es lo más importante. Por su parte, el 'Tigre' también compartió la publicación y se dejó ver muy concentrado y emocionado en las fotografías.

Como era de esperarse, muchos internautas comentaron la publicación de la pareja, enviando sobre todo mensajes felicitándolos por su nueva hija: “Desmayo de amor. Amor y salud para toda la familia”, “Bendiciones mi Lore y familia por esa nueva princesa”, “Bienvenida princesa hermosa. Bendiciones enormes a tan linda familia”, "Bendecida Familia, qué mujer tan guapa en estos tiempos. Tener 5 hijos no lo hace cualquiera, dios los bendiga y proteja siempre".

